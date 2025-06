IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quanno ce vò ce vò Osimhen sono due anni che non riesce a trovare una collocazione degna del suo valore...

Umberto Chiariello ha ragione: "Osimhen rischia di rallentarci. L’anno scorso ci ha proprio bloccati. Osimhen deve decidere cosa vuole fare nella vita, chiede dei soldi fuori dalla grazia anche per gli arabi, 40mln per 3 anni e lui ha detto no. Allora vuoi giocare in Europa e ti accontenti tra virgolette dei 10mln? Il Galatasaray vuole alzare persino il tetto. Eh no. In Europa non lo cerca nessuno, ci sarà un motivo?". E per non farsi mancare niente ha aggiunto: "Sono due anni che non riesce a trovare una collocazione degna del suo valore. Se non è beneaccetta una persona deve chiedersi se tutti ce l’hanno con lui oppure se è lui che porta a questa situazione".