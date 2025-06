IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Guadare avanti Calciomercato: nel Napoli di domani si naviga a vista, dalla porta a salire...

Nel Napoli di domani si naviga a vista, dalla porta a salire, fino a giungere ben dentro l'area avversaria. E, a proposito di estremo difensore, Meret - o l'eterno rinnovando - continua a rappresentare l'impeterrito uomo solo, con tutte le sue straordinarie doti e i suoi mille difetti. Nessuno (ci potete giurare) verrà a riconoscerli tutti - prima del fatidico gong di chiusura - e io potrei anche sottoscrivere il desiderio di molti che Alex sia migliore di quanto in realtà è. Comunque, meglio guardare avanti (Milinkovic-Savic?), per non rassegnarci ai retropensieri e alla mediocrità dilagante.