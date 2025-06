Napoli, Conte si aspetta altri sette rinforzi Nella lista dell'allenatore portiere, due esterni, una punta, un mediano, un terzino e un difensore

Il mese di giugno entra nell’ultima fase, e seppur molto frizzante nella narrazione il mercato del Napoli rimane fermo a De Bruyne e Marianucci. Sarebbe già tempo di almeno un altro innesto, ma il ds Manna è in tempo con la tabella di marcia coordinata con Antonio Conte quando ha rinnovato la fiducia col patron azzurro. L’obiettivo è costruire quanto più possibile la nuovasquadra in tempo per il ritiro di Dimaro. Priorità ovviamente agli acquisti: due già ci sono, ma è solo l’inizio. L’allenatore del Napoli ha stilato una lista piuttosto corposa, anche al di là dei primi due innesti. Conte ha chiesto un vice portiere di grande livello, un difensore centrale (anche se non è una stretta priorità) un centrocampista di quantità e in grado di essere duttile.

Chiesto inoltre un terzino destro per sostituire Di Lorenzo, possibilmente in grado di giocare anche sull’altra fascia. Poi i due innesti ritenuti probabilmente più importanti: vale a dire l’ormai tanto atteso erede di Kvaratskhelia, quindi un esterno sinistro alto e di qualità, ma in grado di fare bene le due fasi. Serve poi anche un vice, quindi un’alternativa nello stesso ruolo. A Conte piacerebbe un giocatore che punta più sull’estro, quindi senza la richiesta di particolari qualità difensive. Un giocatore alla Neres, per intenderci. E poi c’èl’ultima richiesta, che riguarda l’attaccante centrale, individuato come vice?Lukaku. Tutti innestiche comporteranno delle uscite, compreso nel ruolo di difensore centrale. L’eventuale “quinto” prenderebbe il posto di Rafa Marin, salvo una clamorosa cessione di Rahmani, mentre Juan Jesus ha appena rinnovato.

Il terzino destro prenderà il posto di Mazzocchi, destinato all’addio. A centrocampo il nuovo volto è destinato a prendere il posto di Billing, tornato alla base dal prestito. Per quanto riguarda gli esterni alti a sinistra, uno ovviamente deve rimpiazzare Kvaratskhelia, partito già a gennaio, e l’altro andrà a occupare quel “vuoto” in cui si è visto spesso Spinazzola (spostato in alto e che dovrebbe tornare a fare il vice Olivera) o con lo stesso Neres, in grado di giocare da entrambi i lati. Ora Conte vorrebbe la coppia Politano-Neres sulla destra, con l’italiano titolare. E infine l’attaccante centrale: in questo caso bisogna coprire il vuoto che lascerà Giovanni Simeone, anche lui sicuro partente e che sta cercando una sistemazione. Per quanto riguarda il portiere, infine, Conte vuole alzare il livello con due estremi difensori forti. Il nuovo vice Meret (lui rimane avanti, si può definire il titolare senza dubbi) prenderà il posto di Scuffet. La lista dei rinforzi è lunga, ma numericamente la rosa dovrebbe essere a posto.