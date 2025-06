I tifosi attendono il prossimo acquisto e pregustano le prime amichevoli Primo week end d'estate senza grosse novità: si torna nel vivo del mercato la prossima settimana

Primo week end d'estate anche per il Napoli, con i tifosi trepidanti in attesa della prossima stagione, che già si preannuncia entusiasmante. La conferma di Conte e l'arrivo di De Bruyne confermano le ambizioni del club azzurro, intenzionato a difendere lo scudetto e fare quanto più strada possibile nella nuova Champions, senza dimenticare la Coppa Italia e la Supercoppa. Quattro competizioni che richiedono una rosa completamente rivista, non nel numero di giocatori ma nella costruzione di un organico molto più competitivo rispetto a quello attuale, con titolari e riserve possibilmente tutti sullo stesso piano.

Ma come sempre il week end è più avaro di novità rispetto al mercato, e solo da lunedì dovrebbero arrivare novità più concrete. Intanto emergono le possibili avversarie durante il ritiro di Castel di Sangro, in programma dal 30 luglio al 14 agosto. Il Napoli sfiderà il Paris FC, la seconda squadra parigina, il Girona, ormai avversario consueto, e infine i campioni di Grecia dell'Olympiacos. Nei prossimi giorni il Napoli ufficializzerà anche le date. A Dimaro, invece, dal 17 al 27 luglio: due amichevoli. Una contro i dilettanti locali, l'altra con una squadra di Serie C ancora da definire.