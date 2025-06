IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tendenze di moda Sul mercato il Napoli potrebbe rifarsi il guardaroba, ma c'è da capire seguendo quale moda...

La notizia l'aveva data il Roma sabato mattina. Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli - su espressa richiesta di Antonio Conte - era a caccia di altri 7 elementi, e per la precisione, "un portiere, due esterni, una punta, un mediano, un terzino e un difensore". Insomma, se fosse stata una famiglia e non una squadra di calcio, si sarebbe potuto ragionevolmente dire che la SSC Napoli "si rifaceva il guardaroba", sperando di non trascurare nessuno dei pezzi pregiati che già aveva o mancare alcuna delle caratteristiche necessarie a sfilare con successo negli stadi italiani. Riserbo sulle tendenze della prossima stagione di moda.