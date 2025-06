Le sinergie sul mercato e quel chiarimento che forse non serviva Nel comunicato del club azzurro un concetto già espresso da Conte e De Laurentiis più volte

Il mercato è fatto dal Napoli, nella sua interezza. Le scelte non sono di Conte, di Manna o di De Laurentiis: ma tutto viene deciso in sinergia. Il club azzurro ha sentito il bisogno di dover chiarire questo concetto con un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri. Un messaggio alla stampa, che cita allenatore, direttore sportivo e presidente come gli artefici di strategie e scelte sul mercato. Un lessico comune, ma che evidentemente non piace al club azzurro, che punta invece sulle sinergie, già espresse da Conte nelle sue recenti interviste.

E quindi si lavora di squadra per consegnare all'allenatore quanti più rinforzi è possibile già nel ritiro di Dimaro, che comincerà il 17 luglio. L'obiettivo del ds Manna è anche cedere, per fare spazio ai nuovi arrivi. Da gestire i rientri dai prestiti, come Cajuste e Lindstrom, ma anche i giocatori dell'attuale rosa destinati a partire, come Ngonge e Simeone. Intanto si aspetta la conferma ufficiale di Meret, vicino alla scadenza ma che dovrebbe rinnovare il contratto nei prossimi giorni. Sarà un altro passo importante, fermo restando che il club azzurro cerca un vice portiere di livello: piace Milinkovic-Savic del Torino.