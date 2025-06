Gruppo solido e compatto: il nuovo Napoli riparte da come ha finito Serviranno molti innesti, ma non dovranno intaccare uno spogliatoio molto unito

Il Napoli fa gruppo, anche quando il campionato: è il segreto dei campioni d'Italia. Uno spogliatoio unito e coeso: uno stare insieme ribadito dalla società sul modo di operare in questo calciomercato, e evidente nelle immagini che sono arrivate da Massa Lubrense, dove per il matrimonio di Matteo Politano con la sua Alessandra si sono radunati molti compagni di squadra e il presidente De Laurentiis. Una festa che sembra la prosecuzione di quello dello scudetto di un mese fa, e che conferma come Conte ripartirà da un gruppo affiatato e coeso.

Ecco perché il mercato estivo è orientato a rinforzare in modo massiccio la rosa che dovrà affrontare la Champions League e le altre competizioni, ma non si trascura l'integrità dello spogliatoio. L'obiettivo di Conte e del ds Manna è integrare un gruppo unito e solid con elementi che possano arricchirlo e aggiungere risorse, senza intaccare lo spirito di squadra che ha permesso di vincere il campionato nonostante le molte difficoltà, a cominciare dagli infortuni. De Bruyne è stata la ciliegina sulla torta ancora prima di cominciare, mentre il bolognese Ndoye può essere il prossimo innesto per l'attacco.