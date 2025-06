Il Galatasaray mette fretta a Osimhen: vuole una risposta entro pochi giorni I turchi insistono per la conferma dell'attaccante del Napoli, stavolta con l'acquisto definitivo

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe continuare a intrecciarsi con il Galatasaray. Il club turco, che lo ha avuto in prestito nella scorsa stagione, sembra pronto a compiere un consistente sforzo economico per soddisfare le richieste del Napoli e garantire al giocatore uno stipendio di tutto rispetto. L'attaccante nigeriano ha lasciato il segno con la maglia giallorossa, trovandosi bene nel club, ma non è certo che il suo desiderio sia quello di rimanere. Le sue ambizioni sembrano andare oltre. In passato sembrava vicino a un accordo con l'Al Hilal, ma ha poi cambiato rotta. Il fascino della Premier League lo attira particolarmente, e alcune squadre inglesi hanno mostrato interesse per lui. Tuttavia, nessuna di queste è disposta a sborsare i 75 milioni fissati nella clausola rescissoria. Al contrario, il Galatasaray appare determinato e in grado di arrivare a quella cifra.

Proprio per questo il club turco ha deciso di mettere pressione al giocatore con un ultimatum. Il tempo scorre e le decisioni devono essere prese rapidamente. Secondo quanto riportato dal portale Fanatik, il Galatasaray avrebbe già raggiunto un'intesa preliminare con Aurelio De Laurentiis e starebbe ora aspettando una risposta definitiva dal giocatore stesso. La società turca vorrebbe continuare a puntare su Osimhen, ritenendolo una pedina fondamentale per il reparto offensivo. Tuttavia, se il giocatore coltiva altri obiettivi, è preferibile che lo comunichi quanto prima per evitare ulteriori complicazioni. Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, non ha nascosto il suo disappunto riguardo alla lentezza della situazione, dichiarando pubblicamente che "ci fa aspettare troppo, e il nostro tempo è quasi scaduto. Gli abbiamo fatto un’offerta superiore a quelle viste in Europa."