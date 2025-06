Due attaccanti e un difensore: il Napoli lavora su un triplo fronte Obiettivi Ndoye e Beukema del Bologna, ma anche Nunez del Liverpool. Rafa Marin al Villarreal

Comincia una nuova settimana e ripartono le trattative di calciomercato: dopo De Bruyne e Marianucci il ds Manna lavora per portare a Conte altri rinforzi, in tempo per il ritiro di Dimaro, che comincerà il 17 luglio. Ma il raduno a Castel Volturno ci sarà già due giorni prima. Il direttore sportivo sta lavorando, in particolare, su tre fronti: il primo riguarda la cessione di Rafa Marin al Villarreal. Il difensore spagnolo dovrebbe tornare in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sul giocatore resta il diritto di recompra del Real Madrid. Sul fronte arrivi si lavora sull'esterno Ndoye e il difensore Beukema del Bologna: il Napoli vorrebbe entrambi e può fare leva sulla volontà dei calciatori, ma il club felsineo fa muro e alza la richiesta economica. Incontro interlocutorio, in attesa di un possibile rilancio del Napoli. Ma c'è un fronte aperto anche in Inghilterra, dove l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez avrebbe aperto al trasferimento in azzurro. Anche in questo caso bisognerà trovare un accordo economico per dare a Conte il nuovo vice Lukaku.