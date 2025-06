IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Due piccole domande L'interesse dell'ex Sarri per Raspadori pone almeno 2 interrogativi su valore e ruolo del giocatore

Secondo il Corriere dello Sport Giacono Raspadori sarebbe molto di più di una semplice suggestione per Maurizio Sarri, appena tornato alla Lazio. Per il quotidiano sportivo romano, infatti, l'attaccante bolognese del Napoli "sarebbe una delle prime scelte dell'ex tecnico del Napoli, avendo nelle gambe tanti gol ma anche le qualità per far girare la squadra come un altro suo ex numero 9, Dries Mertens". Ovviamente l'operazione non avverrebbe gratis, ma si realizzerebbe solo per "offerte superiori ai 30 milioni di euro". Due piccole domande: "Lotito pagherà mai quella cifra?" e "Raspadori allora è un centravanti?".