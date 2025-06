Meret, il rinnovo si farà: ma il Napoli non perde di vista Milinkovic-Savic Accordo fino al 2027 con l'estremo difensore, ma arriverà un "vice" di peso: piace il serbo

Il rinnovo del contratto di Alex Meret sembra ormai questione di ore. Tutti i dettagli sono stati definiti, rendendo l’ufficialità del prolungamento imminente. Il portiere, due volte campione d’Italia, potrà finalmente godersi le vacanze prima di essere a disposizione di Conte durante il ritiro di Dimaro Folgarida. Per Meret, nato a Udine, questa conferma rappresenta una soddisfazione significativa, soprattutto considerando le critiche ricevute da una parte della stampa e dai tifosi nel corso degli anni. Gli errori, che sono comuni per tutti i portieri, sono stati spesso bersaglio di rimproveri quando a commetterli era lui. Certamente ha qualche difficoltà nella fase di impostazione, ma tra i pali dimostra un grande livello. Nella stagione del secondo scudetto è stato determinante in molte gare, nonostante qualche sbavatura inevitabile nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda l’interesse per Vanja Milinkovic-Savic, la situazione resta incerta. Il portiere serbo del Torino si trova ancora in fase di riflessione sul proprio futuro, mentre il Napoli ha tentato un avvicinamento per sondare le sue intenzioni. Anche se inizialmente l’idea di un trasferimento sembrava positiva, l’arrivo della conferma di Meret potrebbe aver ridimensionato il suo entusiasmo, temendo di non avere spazio sufficiente per giocare come titolare. Milinkovic-Savic, però, è consapevole di essere a tutti gli effetti un portiere di prima fascia e non avrebbe intenzione di accettare un ruolo da seconda scelta. Se fosse disposto a competere per il posto con Meret, l’operazione potrebbe andare in porto; altrimenti, la sua permanenza al Torino sarebbe più probabile. Il nodo cruciale resta comunque il costo: la clausola rescissoria fissata a diciotto milioni di euro è un ostacolo per De Laurentiis, che non sarebbe incline a spendere una cifra simile. Per questo motivo il Napoli mostra cautela e non ha fretta nella trattativa, pur sapendo che un vice per Meret sarà fondamentale già dalla prima fase del ritiro.