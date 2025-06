L'Al-Hilal ci riprova per Osimhen: super offerta. De Laurentiis spera Il club arabo insiste, ma l'attaccante nigeriano aveva già rifiutato un'offerta

Il destino di Nunez si intreccia inevitabilmente con quello del suo compagno d'attacco, Victor Osimhen, fresco di rientro dal prestito al Galatasaray e chiamato a valutare le prossime mosse una volta terminate le vacanze. La prima proposta avanzata dall'Al-Hilal è stata rifiutata, ma il club saudita, deciso a soddisfare le richieste del nuovo allenatore Simone Inzaghi, è pronto a rilanciare. Sul tavolo un'offerta che difficilmente può essere ignorata.

Si parla di 40 milioni netti a stagione per tre anni, con l'aggiunta di un'opzione per un quarto anno. Il totale ammonterebbe a 160 milioni di euro, cifre che nessun altro club potrebbe pareggiare. Nel frattempo, anche Aurelio De Laurentiis resta in attesa. La clausola rescissoria ammonta a 75 milioni di euro e l'Al-Hilal è disposto a coprirla interamente, ma molto dipenderà dalla decisione finale di Osimhen. Un elemento tutt'altro che secondario.