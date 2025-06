Il Cagliari riscatta Caprile: addio definitivo al portiere del Napoli Il Cagliari oggi ha esercitato il diritto di riscatto di 8 milioni, acquisendo a titolo definitivo

Finisce ufficialmente l'esperienza di Elia Caprile con il Napoli. Il Cagliari oggi ha esercitato il diritto di riscatto di 8 milioni, acquisendo a titolo definitivo il portiere dopo il prestito. Ad oggi, il Napoli si ritrova con un solo estremo difensore in rosa: Meret, che è ancora sotto contratto ma solo fino al 30 giugno, seppur in odore di immediato rinnovo. Con Caprile che passa definitivamente al Cagliari, c'è l'addio di Scuffet, che rientra anche lui al Cagliari dopo il prestito secco. In scadenza di contratto anche il terzo portiere Nikita Contini, che dal 1 luglio sarà un giocatore svincolato.