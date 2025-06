Coppa Italia, il Napoli debutterà a dicembre negli ottavi Diramato il calendario della competizione: gli azzurri potrebbero incrociare il Cagliari

È stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Freccia Rossa 2025-26, con i club disposti secondo un formato tennistico dal numero 1 al 44. Otto squadre inizieranno dal turno preliminare, ventotto partiranno dai trentaduesimi di finale, mentre le otto teste di serie accederanno direttamente agli ottavi, in base al ranking stabilito dai risultati sportivi dell’ultima stagione. Per quanto riguarda le teste di serie, al primo posto troviamo il Bologna, attuale detentore del trofeo, seguito dal Napoli, Campione d’Italia, come testa di serie numero 2.

A seguire, le altre squadre sono state ordinate in base alla posizione raggiunta in classifica. Il Milan inizierà il suo percorso dai 32esimi di finale affrontando il Bari e, in caso di doppio passaggio del turno, arriverebbe agli ottavinello stesso slot della Lazio. Il Napoli, invece, scenderà in campo direttamente dagli ottavi al Maradona, presumibilmente contro il Cagliari. Successivamente potrebbe incontrare la vincente del match tra Fiorentina e Como nei quarti, sempre in gara unica e ancora al Maradona. Da questa parte del tabellone sembra profilarsi una possibile semifinale tra Inter e Napoli. Sul lato opposto si trovano le altresquadre di vertice, con possibili accoppiamenti come Atalanta-Juventus e Lazio/Milan-Bologna.

LE?DATE

Turno Preliminare domenica 10 agosto

Trentaduesimi domenica 17 agosto

Sedicesimi mercoledì 24 settembre

Ottavi di finale mercoledì 3 dicembre e mercoledì 17 dicembre

Quarti di finale mercoledì 4 febbraio e mercoledì 11 febbraio

Semifinali (andata) mercoledì 4 marzo

Semifinali (ritorno) mercoledì 22 aprile

Finale mercoledì 13 maggio