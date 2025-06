Darwin Nunez ha l'accordo col Napoli, ma ora bisogna trattare col Liverpool L'attaccante uruguaiano si avvicina agli azzurri, ma serve ancora un accordo concreto

Darwin Nunez al Napoli, un'ipotesi che prende forma. L'operazione non è certo semplice e comporta costi significativi, ma la dirigenza partenopea è determinata a inseguire questo sogno che porta ad Anfield. Il direttore sportivo Manna, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lavora da tempo per concretizzare l'affare. Inizialmente i fondi destinati al mercato sembravano orientati verso rinforzi sulle fasce, ma con l’annuncio imminente di Lang, le priorità potrebbero cambiare. Il Napoli sta infatti valutando di concentrare le risorse economiche per rafforzare l’attacco, puntando sul centravanti uruguayano.

Manna è impegnato da tempo a tessere la trattativa, che rappresenterebbe la spesa più importante per il club. C’è ancora una notevole distanza tra domanda e offerta: il Napoli sarebbe disposto a investire circa 40 milioni di euro, mentre il Liverpool si aspetta una cifra intorno ai 70 milioni. A complicare ulteriormente, c’è l’ingaggio richiesto dal giocatore, vicino ai 5 milioni all’anno. Nonostante le difficoltà, il Napoli continua a riflettere e a crederci: Darwin Núñez non è solo un'idea, ma un obiettivo concreto.