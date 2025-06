Nunez-Lang: il doppio colpo del Napoli viaggia su binari e cifre diverse Valutazioni differenti per i due obiettivi per l'attacco: ad oggi l'olandese sembra più vicino

Il Napoli si prepara a un nuovo impegno in Coppa Italia, con gli ottavi programmati per dicembre secondo i calendari ufficializzati ieri, mentre il direttore sportivo Manna punta a chiudere entro le prossime 48 ore l’operazione per Noa Lang. È attesa per oggi una nuova chiamata con il PSV per affinare i dettagli relativi a bonus e modalità di pagamento rateale. La valutazione complessiva del calciatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, con gli olandesi che avrebbero richiesto anche una piccola percentuale sulla futura rivendita. Le cifre del contratto sono confermate: durata quinquennale con uno stipendio base di 2,5 milioni annui più una serie di bonus legati alle prestazioni personali. Oltre all’esterno offensivo, però, il Napoli non perde di vista l’obiettivo di una punta centrale.

Tra i nomi che piacciono, spicca quello di Darwin Nunez del Liverpool. Si tratta di un’operazione complessa e articolata, ma la trattativa prosegue grazie a contatti costanti tra tutte le parti coinvolte. L’attaccante uruguaiano ha già dato il suo assenso all’apertura delle negoziazioni per un’operazione che difficilmente potrà scendere sotto i 50 milioni di euro, considerando che i Reds, nel 2022, avevano investito ben 75 milioni per acquistarlo. Nella trattativa gioca un ruolo chiave Fali Ramadani, figura già nota nell’ambiente partenopeo per essere stato l’agente di Kalidou Koulibaly e ora rappresentante anche di Federico Chiesa. Ramadani è atteso a Milano nelle prossime ore, dove si profila un nuovo incontro per discutere dell’affare Nunez, dopo i primi approcci già avvenuti nelle settimane scorse.