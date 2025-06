Lang e Nunez: Manna prova a chiudere per il duplice acquisto in attacco Proseguono le trattative con il Psv Eindhoven e con il Liverpool. Più vicino l'olandese

Tempo di nuovi acquisti in casa Napoli, e forse ci siamo: il ds Manna lavora in queste ore per cambiare volto all'attacco dei campioni d'Italia. Si lavora su un doppio fronte, che forse potrebbe essere perfino triplo. L'asse più caldo rimane quello tra Napoli e l'Olanda: prosegue la trattativa con il Psv Eindhoven per Noa Lang, esterno sinistro d'attacco di grande talento, che il club azzurro aveva cercato già a gennaio. L'offerta è di 20 milioni, ma gli olandesi ne chiedono 25. Col giocatore c'è l'accordo da 2.5 milioni a stagione.

Noa Lang non chiudere la possibilità di prendere Ndoye, ma quest'altra trattativa è in salita. Ma in Inghilterra c'è anche il Liverpool che aspetta una chiamata dal Napoli: l'oggetto della trattativa è la punta centrale uruguaiana Dawid Nunez: l'attaccante ha accettato un eventuale accordo con il club azzurro, ma bisogna accontentare gli inglesi, che difficilmente accetteranno meno di 50 milioni, visto che pagarono il giocatore 75 milioni tre anni fa. Una trattativa più complicata, ma che con Lang potrebbe portare a Conte due rinforzi importanti in attacco.