Anche Politano potrebbe rinnovare con il Napoli Il quasi 32enne è in scadenza nel 2027, ma potrebbe avere un altro anno o due di contratto

Matteo Politano è un autentico idolo, sia dentro che fuori dal campo. Amato dai tifosi, certo, ma anche dai suoi compagni di squadra. Il suo legame con la maglia, i colori e la città di Napoli è innegabile. I social negli ultimi mesi sono stati invasi da video che lo ritraggono mentre festeggia lo scudetto, testimonianza di una gioia genuina e contagiosa. Politano è un ragazzo umile, pieno di vitalità, che vive il presente con entusiasmo. La sua felicità sembra inesauribile, accompagnandolo fino allo scorso sabato, quando a Massa Lubrense ha coronato il suo amore sposando Alessandra. Il suo futuro? Sempre più tinto d’azzurro. Per i tifosi, Politano è un simbolo di dedizione, impegno e sacrificio. Pur avendo segnato pochi gol, il suo contributo per la vittoria dello scudetto è stato fondamentale grazie alla sua corsa instancabile e al suo spirito di sacrificio.

Nessuno osa criticarlo: Matteo Politano piace davvero a tutti. Tuttavia, c’è un aspetto da monitorare con attenzione: il suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Mancano ancora diversi anni, è vero, ma il tempo scorre. L’esterno spegnerà a breve 32 candeline, precisamente il 3 agosto, e nel 2027 ne avrà 34. Tempistiche perfette per un altro contratto, che potrebbe consentirgli di continuare la carriera a buoni livelli per due o tre stagioni ancora. La volontà del giocatore sembra chiara: restare a Napoli. Nonostante in passato siano arrivate offerte interessanti, tra cui una particolarmente allettante dall’Arabia Saudita, Politano non ha mai mostrato alcuna voglia di partire. Ha comprato casa insieme alla moglie e sogna di mettere radici stabili in città, magari per sempre. Proprio per questo motivo si vocifera che qualche primo contatto con il club ci sia già stato.

Si valuta l’opportunità di un rinnovo: non troppo lungo, forse uno o due anni, ma sufficiente per permettere a Napoli di godersi ancora le prestazioni del suo esterno e a Politano di concludere la carriera in maglia azzurra. Naturalmente, resta da vedere se deciderà poi di proseguire altrove o appendere gli scarpini al chiodo. Le relazioni tra il giocatore e il presidente De Laurentiis sono ottime. Il patron apprezza Politano non solo come calciatore ma anche come uomo. La sua presenza al matrimonio dell’esterno e i momenti di sincera commozione ne sono una prova evidente. Questo rapporto speciale potrebbe rappresentare la chiave per accelerare i tempi di un rinnovo contrattuale, regalando così a Napoli e ai suoi tifosi la possibilità di vedere Politano ancora protagonista per gli anni a venire.