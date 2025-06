Prosegue la trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia Gli spagnoli puntano a realizzare profitti entro il 30 giugno. Oggi si sono aperti nuovi contatti.

Il Siviglia accelera i tempi. Il club spagnolo è pronto a cedere Juanlu Sánchez, ma vuole chiudere rapidamente la trattativa per esigenze di bilancio entro il 30 giugno. L'accordo, però, dipende dal raggiungimento di una cifra condivisa per il cartellino. Il Napoli ha messo sul tavolo 15 milioni di euro, mentre il Siviglia ne chiede 20: la distanza di 5 milioni appare colmabile, anche grazie alla determinazione del giocatore di mettersi alla prova sotto la guida di Conte. L'allenatore azzurro è alla ricerca di un vice per Di Lorenzo, soprattutto considerando che Pasquale Mazzocchi sembra destinato a lasciare la squadra. Il terzino napoletano è molto richiesto in Serie A, dove alcune squadre gli garantirebbero un posto da titolare fisso.

La sua partenza aprirebbe uno spazio sulla fascia destra, un ruolo chiave dato il fitto calendario stagionale che richiede alternative valide oltre al capitano. Di Lorenzo, sempre affidabile, non potrà gestire ogni minuto di ogni partita, specialmente con l’avanzare dell’età. Ecco perché Juanlu Sánchez rappresenta una scelta strategica per il Napoli. Classe 2003, lo spagnolo si candida a essere una pedina fondamentale per il futuro dei campioni d'Italia. Il suo profilo tecnico sembra perfetto per il gioco richiesto da Conte. Le trattative proseguono e sono previsti nuovi contatti per avvicinarsi a un accordo. Con una formula che preveda 15 milioni più bonus, l'intesa potrebbe essere trovata in tempi brevi. In quel caso, Juanlu Sánchez diventerebbe ufficialmente un nuovo acquisto del Napoli e sarebbe pronto per unirsi alla squadra in ritiro a Dimaro Folgarida il prossimo 17 luglio.