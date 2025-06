"Riqualificazione del "Maradona", il progetto entro la fine del 2025" L’assessore Cosenza: «Pista d’atletica non in discussione»

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sullo Stadio Diego Armando Maradona in un’intervista rilasciata a Radio Marte. Il progetto per il ripristino del terzo anello dello stadio si fonda su un principio ben definito: questa sezione della struttura, attiva dal 1990 al 2004, venne chiusa a causa delle vibrazioni avvertite anche negli edifici vicini. Sebbene non costituissero un problema di sicurezza, tali vibrazioni risultavano fastidiose. Oggi, tuttavia, esistono tecnologie all’avanguardia in grado di ridurle quasi totalmente. Cosenza ha espresso fiducia nella possibilità di risolvere la questione grazie alla sua esperienza e a quella del sindaco, entrambi ingegneri strutturisti.

Il terzo anello, composto da 27 blocchi indipendenti, permette interventi localizzati su ogni elemento, così da non compromettere l’operatività dello stadio durante i lavori. Inoltre, ha evidenziato come i lavori possano generare nell’immediato un incremento di posti a sedere tra gli 8.000 e i 10.000, senza ridurre la capienza durante una fase di alta richiesta di biglietti. Una volta ultimati gli interventi, la capacità totale verrebbe ulteriormente ampliata. Per quanto riguarda i tempi tecnici e procedurali, ha spiegato che il progetto è già stato incluso nel Documento Unico di Programmazione del Comune, rappresentando un primo passo significativo. La questione del finanziamento verrà discussa in consiglio comunale entro l’inizio di luglio. Inoltre, le progettazioni dettagliate sono state inserite nel masterplan presentato lo scorso aprile con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro la fine dell’anno, definendo con precisione procedure e tempistiche.