Si trattano i dettagli su rate e bonus per Noa Lang Tutto è ormai pronto per l'annuncio ufficiale: l'olandese sta per unirsi alla squadra azzurra

Si stanno definendo gli ultimi dettagli relativi a rate e bonus per concludere l'affare Noa Lang. La chiusura ufficiale, comunque, non dovrebbe tardare, dato che gran parte del lavoro è già stata svolta. Il Psv Eindhoven sembra disposto a lasciar partire il giocatore, soprattutto perché Noa Lang ha manifestato interesse nei confronti del progetto del Napoli. Restano pochi aspetti formali da sistemare affinché Antonio Conte possa accogliere il terzo rinforzo per la rosa azzurra. Lang dovrebbe essere il sostituto diretto di Kvaratskhelia, benché l'idea sia di aggiungere un ulteriore elemento per garantire maggiore flessibilità tattica. Si parla ancora di Mohamed Ndoye, ma il Bologna continua a mantenere richieste elevate per il suo cartellino.

Per Jadon Sancho appare complicato un cambio di rotta, poiché il calciatore del Manchester United sta sciogliendo gli ultimi nodi per un trasferimento alla Juventus. Ci sarebbe invece un'opzione intrigante su Federico Chiesa. L'attaccante del Liverpool ha vissuto un biennio difficile, durante il quale ha trovato poco spazio sul campo, e Napoli rappresenterebbe una destinazione ideale per rilanciarsi. Sotto la guida di Conte, potrebbe ritrovare stimoli e motivazioni, riprendendo il livello delle prestazioni raggiunto ai tempi della Juventus. Il trasferimento potrebbe realizzarsi con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L'agente di Chiesa, Fali Ramadani, lo stesso che sta seguendo l'arrivo di Nunez al Napoli, potrebbe agevolare l'accordo. Per quanto riguarda un altro esterno mancino, la dirigenza partenopea sembra intenzionata a prendersi più tempo prima di decidere un eventuale nuovo obiettivo.