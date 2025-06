La folle richiesta del Liverpool per Dawid Nunez fa riflettere il Napoli Mentre si avvicina Lang, diventa complicata la pista per l'attaccante centrale uruguaiano

Mentre il Coni riparte con il napoletano Luciano Buonfiglio eletto presidente, e gli auguri del presidente De Laurentiis, il Napoli lavora sui prossimi acquisti dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci. La prossima settimana aprirà ufficialmente il mercato, ed è tempo di annunci in vista del raduno a Castel Volturno che comincerà il 15 luglio con i test medici e atletici, in vista della partenza per il ritiro in Trentino del 17 luglio. Il ds Manna lavora per consegnare a Conte il tanto atteso erede di Kvaratskhelia: ore intense per provare a chiudere per Noa Lang, il 26enne olandese, attaccante esterno di grande talento.

25 milioni bonus compresi il costo del giocatore, al quale andranno 2.5 milioni di ingaggio. Non c'è ormai molta distanza ma si lavora agli ultimi dettagli, sperando che il PSV mantenga la parola. Più difficile l'altro grande obiettivo per l'attacco, l'attaccante centrale Darwin Nunez del Liverpool. Sarebbe un vice Lukaku di lusso, ma mentre l'uruguaiano avrebbe dato l'ok al Napoli, il club inglese spara una cifra molto alta: 65 milioni contro i 50 offerti da De Laurentiis. Una distanza che oggi sembra difficile da colmare.