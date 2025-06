Rafa Marin a un passo dal Villarreal Formula del prestito con diritto di riscatto. Il difensore centrale spagnolo ha trovato l'accordo

Dopo aver conquistato lo Scudetto, Rafa Marín si prepara a lasciare il Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il difensore centrale spagnolo ha trovato un accordo definitivo sui termini contrattuali con il Villarreal, club di Liga. Già nel mercato di gennaio le parti avevano praticamente chiuso l’operazione, ma l’affare era saltato a causa della mancanza di un sostituto nelle file del Napoli. Ora, tutto è pronto per il ritorno di Marín in Spagna: Napoli e Villarreal hanno raggiunto un'intesa per un prestito oneroso a poco più di un milione di euro, con un'opzione di riscatto fissata intorno ai 15 milioni.

Il Villarreal punta ad accogliere il giocatore all’inizio della prossima settimana; manca solo la conclusione dell'iter burocratico da parte del club partenopeo prima che il trasferimento sia ufficiale. Nella trattativa si inserisce anche il Real Madrid, che detiene un’opzione di recompra valida per il 2026 e il 2027 a cifre elevate. I Blancos hanno già dato il via libera al trasferimento temporaneo verso il Villarreal e, se l’operazione si rivelasse un successo, valuteranno nuovamente la posizione del giocatore nel prossimo futuro.