Meret, finalmente il rinnovo: c'è l'annuncio del Napoli Il portiere azzurro prolunga il suo contratto fino al 30 giugno del 2027

La SSC Napoli annuncia il rinnovo del contratto del portiere Alex Meret, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2027. Dal suo esordio in maglia azzurra l'8 dicembre 2018, durante la vittoria casalinga per 4-0 contro il Frosinone, Meret ha collezionato un totale di 212 presenze con il Napoli, mantenendo la porta inviolata in 68 occasioni. Nella stagione 2024/25, nessun portiere nei cinque principali campionati europei ha registrato più clean sheet di Meret (16), eguagliato solo da Mile Svilar.

Inoltre, con 16 partite senza subire reti anche nella Serie A 2022/23, il portiere ha raggiunto il suo miglior rendimento stagionale in questa competizione. Sempre nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23), Meret detiene il record di rigori parati in Serie A, con cinque interventi decisivi. Con il Napoli, Alex Meret ha arricchito il suo palmarès conquistando due scudetti, nelle stagioni 2022/23 e 2024/25, e una Coppa Italia nella stagione 2019/2020.