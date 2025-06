Meret per altri due anni: ora il vice portiere. E Rafa Marin saluta il Napoli Le ultime manovre in casa azzurra: si lavora all'acquisto di Noa Lang dal Psv Eindhoven

Dopo una trattativa durata mesi il Napoli ha finalmente annunciato il rinnovo del portiere Alex Meret, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2027. Un accordo annunciato da tempo e mai stato realmente in pericolo, ma l'ufficialità è arrivata solo poche ore prima la scadenza del contratto. Gli azzurri, che hanno salutato Caprile e Scuffet con destinazione Cagliari, ora si metteranno alla ricerca di un vice portiere di livello, come avrebbe richiesto l'allenatore Antonio Conte.

Piace Milinkovic-Savic del Torino, ma il ds Manna lavora ancora per Suzuki del Parma, mentre potrebbe interessare anche Falcone del Lecce. Per un calciatore che resta un altro che va via: è il difensore Rafa Marin, a un passo dal prestito con diritto di riscatto al Villarreal. Lo spagnolo tornerà a giocare in patria dopo una stagione difficile, nella quale ha avuto pochissimo spazio in maglia azzurra. E sul fronte arrivi si spinge per trovare velocemente l'accordo con il Psv Eindhoven per Lang: dovrebbe essere il prossimo acquisto e prendere il posto dell'esterno sinistro d'attacco lasciato vuoto da Kvaratskhelia.