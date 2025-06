IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Niente prestiti Si parla di 4 acquisti sul mercato, solo per 2 ci vogliono 80 milioni: dove si prendono i soldi?

Il quotidiano napoletano Il Mattino di giovedì scorso ha dedicato uno spazio di grande rilievo sulla sua prima pagina al mercato del Napoli con il roboante titolo: "I 4 regali per Conte", facendo riferimento ai quatto obiettivi principali del mercato azzurro: Nunez, Ndoye, Beukema e Lang. Premesso che solo per i due giocatori del Bologna pare ci vogliano 80 milioni di euro - e per gli altri due poco ci manca - ci si chiede come farà Aurelio De Laurentiis a prendere anche un altro centrocampista (ma se giocherà a tre ce ne vorranno due) e un terzino destro di assoluta affidabilità. Che si sappia, io prestiti non ne faccio.