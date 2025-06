Dawid Nunez, Manna ha incontrato l'agente a Milano Il Napoli cerca di trovare la formula giusta per l'attaccante del Liverpool

Il Napoli non si limita alle manovre per il difensore centrale, ma continua a lavorare intensamente per rafforzare l'attacco. Sul tavolo ci sono due opzioni: Darwin Núñez e Lorenzo Lucca. Due profili molto diversi per caratteristiche e costi, che rappresentano altrettanti scenari di mercato. Núñez, attaccante uruguaiano di 26 anni, ha segnato 5 gol nell'ultima Premier League in maniera discontinua, ma la sua voglia di cambiare aria è evidente. Il Liverpool chiede circa 60 milioni di euro per il cartellino, con un ingaggio stimato intorno ai 6 milioni di euro a stagione, cifra non agevolata dal Decreto Crescita. Il giocatore si è mostrato favorevole al trasferimento in azzurro e il direttore sportivo Manna avrebbe già discusso i dettagli con Ramadani, intermediario della trattativa, durante un incontro a Milano per valutare la fattibilità dell'operazione.

Sull'altro fronte c'è Lorenzo Lucca, protagonista con l’Udinese nell’ultimo campionato grazie ai suoi 12 gol e profilo molto più accessibile economicamente. Con Núñez che rientra nei radar come ipotesi affascinante ma onerosa, Lucca si presenta come un'alternativa di valore: un attaccante giovane, di 24 anni, capace di garantire fisicità, incisività in area e una maggiore varietà di soluzioni offensive, soprattutto nel gioco aereo. La cifra richiesta dall'Udinese oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, con un ingaggio attuale ben lontano da raggiungere il milione annuo, rendendo l’operazione nettamente più sostenibile rispetto a quella dell'uruguayano. Il talento italiano non solo offre prospettive interessanti per il futuro del club, ma potrebbe rappresentare anche un investimento strategico pensando alla Nazionale.