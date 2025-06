Da Bologna: "Beukema ha chiesto la cessione, vuole il Napoli" Il padre del difensore olandese sarebbe stato nella sede del club felsineo per chiedere l'addio

Dopo l'incontro avvenuto a Milano con il direttore sportivo Manna due giorni fa, il padre di Beukema si è recato nelle ultime ore presso gli uffici della dirigenza del Bologna per sollecitare la cessione del giocatore. A riferirlo sono i colleghi bolognesi de Il Resto del Carlino. Durante un precedente confronto con il Napoli, Menno Beukema, rappresentante della Global Football Management che gestisce gli interessi del difensore del Bologna, aveva già ribadito il desiderio del calciatore di attendere il club partenopeo, definito dal giocatore stesso come il "treno da non perdere" qualche settimana fa. Il Napoli continua a sperare che questa mossa spinga il Bologna a rivedere al ribasso la richiesta iniziale di 40 milioni di euro, bonus inclusi.

Tuttavia, nonostante le pressioni del padre di Beukema per ottenere uno sconto, il Bologna al momento non intende scendere sotto la soglia dei 35 milioni di euro, anche perché il 20% dell'incasso sarà destinato all'AZ. Nel frattempo, il difensore ha deciso di esporsi apertamente, spinto anche da un confronto con il CT Koeman, che lo ha incoraggiato a unirsi a una squadra in corsa per il titolo al fine di confrontarsi a un livello più alto e guadagnarsi un posto in vista del Mondiale. Questa situazione potrebbe influenzare le decisioni del Bologna, poiché il giocatore sembra sempre più orientato verso il Napoli, sebbene il club felsineo attenda un rilancio da parte della società campana.