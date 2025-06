Osimhen, rapporti in freddo anche con il Galatasaray L'addio dell'attaccante di proprietà del Napoli sembra essere ancora in alto mare

Il Napoli è in attesa di definire il futuro di Victor Osimhen, dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Galatasaray. Ora il club è intenzionato a concretizzare una cessione definitiva. Il calciatore nigeriano si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, ma da lunedì tornerà a essere un giocatore del Napoli. Diverse squadre hanno manifestato interesse per lui, mentre, secondo il Mattino, il Galatasaray appare infastidito dalla mancanza di risposte.

Anche l’Al-Hilal sperava di riuscire a convincerlo durante il Mondiale per Club. Al momento regna il silenzio, rotto solo dalle foto sui social. Osimhen potrebbe aspettare nuove offerte che cambierebbero la situazione, ma un'accelerazione è possibile in qualsiasi momento. La Repubblica ha riferito che sono in preparazione le lettere ufficiali di convocazione, compresa una per il giocatore nigeriano che si trova in una posizione difficile. Se non ci saranno novità, sarà obbligato a presentarsi al raduno del 15 luglio nel centro sportivo di Castel Volturno, a meno che non si trovi finalmente una soluzione per la sua cessione, questione che è ormai discussa da tempo.