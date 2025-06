Primo compleanno azzurro per De Bruyne: arriva il messaggio del Napoli Il nuovo acquisto festeggia i suoi 34 anni: i tifosi lo aspettano per il raduno a metà luglio

Primo compleanno in maglia azzurra per Kevin De Bruyne, che oggi celebra i suoi 34 anni. Il talentuoso centrocampista belga, nuovo volto del Napoli, nacque il 28 giugno 1991 a Drongen, in Belgio. La società partenopea non ha mancato di omaggiarlo: sul sito ufficiale è apparso un messaggio di auguri dal Presidente De Laurentiis e da tutta la SSC Napoli. Anche i social sono stati protagonisti, con un post vibrante che ha rapidamente conquistato il pubblico: "Buon compleanno, Kevin! Il futuro lo scriviamo insieme".

Il messaggio condiviso su X e Instagram ha raccolto una valanga di like e commenti, a testimonianza dell'entusiasmo crescente dei tifosi per l'ex stella del Manchester City. Nei giorni scorsi, De Bruyne ha ricevuto un caloroso saluto anche da Pep Guardiola, che ha speso parole ricche di affetto: "Gli voglio un bene immenso. Questi anni non sarebbero stati gli stessi senza il suo contributo. È stata una scelta difficilissima, ma gli auguro tutto il meglio. Va in una piazza speciale, sotto la guida di uno dei migliori allenatori di sempre. Antonio (Conte) sa sempre come fare quello che deve. Auguro a Kevin tanta felicità e successo".