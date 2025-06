De Bruyne, 34 anni da "napoletano": e ora aspetta gli altri rinforzi Il ds Manna insiste per Beukema e Lang, ma ci sono anche Nunez e Juanlu Sanchez

Una valanga di auguri per Kevin De Bruyne, che ancora deve cominciare la sua avventura con il Napoli, ma che è già entrato nel cuore dei tifosi. Oggi il centrocampista belga compie 34 anni: per lui gli auguri del club azzurro e dei tifosi, con centinaia di messaggi sui profili social del campione. L'attesa è per vederlo finalmente in azione nel ritiro di Dimaro, ma è probabile che il Napoli organizzi prima una presentazione in grande stile: si ipotizza l'uso del Teatro San Carlo o del più classico stadio "Maradona".

Intanto, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su più fronti: l'obiettivo è chiudere due acquisti per l'apertura ufficiale del mercato estivo, prevista per martedì. Dopo il rinnovo di Meret fino al 2027, l'obiettivo in difesa è Beukema del Bologna, che spinge per il Napoli e avrebbe chiesto la cessione al suo club. Ma si lavora anche all'attacco: non dovrebbe mancare molto per l'accordo definitivo con Noa Lang del Psv Eindhoven sulla base di 25 milioni, ma Manna ha incontrato anche l'agente di Darwin Nunez, attaccante centrale del Liverpool: in questo caso trattativa più difficile vista l'elevata richiesta del club inglese.