Napoli, il terzo colpo estivo può essere Noa Lang Il club azzurro alza l'offerta per l'esterno olandese: al PSV 30 milioni bonus inclusi

Il Napoli è pronto a chiudere il terzo colpo estivo dopo De Bruyne e Marianucci. Sembra essere davvero vicino Noa Lang, esterno offensivo olandese del PSV. La trattativa, avviata già a gennaio, sta per concludersi positivamente: 25 milioni più cinque di bonus l’offerta definitiva. Decisiva anche la volontà del giocatore, che firmerà un contratto quinquennale. Lang, 26 anni, arriva dopo aver vinto due Eredivisie consecutive e indossato la maglia numero 10 del PSV.

Nell’ultima stagione ha realizzato 14 gol, agendo da sinistra con il destro a rientrare, in un ruolo da rifinitore molto apprezzato da Antonio Conte. Sarà il primo dei due esterni previsti per l’attacco. Per l’altra fascia restano vive le piste che portano a Dan Ndoye del Bologna. A un passo anche Juanlu Sánchez, giovane talento del Siviglia, si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Napoli. L’operazione per l’esterno destro classe 2002 si dovrebbe concretizzare per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro, inclusi i bonus. Il Napoli punta a fissare le visite mediche già all’inizio della prossima settimana.