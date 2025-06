IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Venti a zero Il dualismo Nunez-Lucca sul mercato del Napoli: ecco perché non c'è paragone...

Per Umberto Chiariello ai microfoni di CRC: "Lucca o Darwin Nunez? Lucca costa tra i 25 e i 35 milioni, il Napoli ha congelato la trattativa. Vuole andare su Nunez? Benissimo, signor giocatore. Ma che in tre anni al Liverpool non è mai esploso, ha fatto parecchio male. Il massimo che ha fatto in Premier League, dove si segna parecchio, è 11 gol. Quest'anno ne ha fatti 5. E' un giocatore oggettivamente forte, ma che va guardato per quel che è: uno che non è esploso." Dato che ogni cosa ricomincia da dove è iniziata, anche questo dualismo è insensato. Per come è Lukaku, Nunez batte Lucca venti a zero.