Il sogno di Borrelli, dal Brescia sogna il Napoli a parametro zero Il papà dell'attaccante è napoletano: potrebbe essere un'idea di Manna per rinforzare la rosa

Nativo di Campobasso, ma col papà napoletano. Gennaro Borrelli sta vivendo un sogno. Il Napoli sta esplorando nuove opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo, monitorando con attenzione sia il panorama italiano che quello internazionale. Nelle ultime ore, il club ha avviato contatti riguardanti Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 attualmente in uscita dal Brescia. Il giocatore sarà disponibile a parametro zero a partire dal 1° luglio, e rappresenta una soluzione potenzialmente vantaggiosa dal punto di vista economico per i partenopei, in attesa di un rinforzo di maggior spessore per il reparto avanzato.

Reduce da una buona stagione in Serie B, Borrelli ha totalizzato 34 presenze, di cui 28 da titolare,segnando 6 gol e fornendo 1 assist. Antonio Conte e la dirigenza del Napoli stanno considerando il profilo dell’attaccante come un’alternativa italiana utile ad ampliare le rotazioni offensive e garantire maggiore profondità alla rosa. Resta da valutare se possa anche essere funzionale in ottica Bari. Borrelli (così come papà Pasquale) non vedono l’ora, ma su Gennaro c’è anche l’interesse del Pisa e di altri club di Serie?B.