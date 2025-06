Sale l'attesa dei tifosi per il prossimo acquisto del Napoli Si aspettano due annunci: Noa Lang e Juanlu Sanchez. Ma si lavora anche ad altri obiettivi

Week end di attesa per i tifosi del Napoli, che dopo aver fatto gli auguri a De Bruyne per i suoi 34 anni, segnano sul calendario la data di inizio della prossima stagione. La squadra comincerà il raduno a partire dal giorno 15: il 17 la partenza per il ritiro di Dimaro e il primo allenamento. Ma forse, prima ci sarà la presentazione di De Bruyne, con un possibile evento in grande stile. Si attende la decisione del club azzurro. In ogni caso il campione belga sarà in Trentino sin dal primo giorno e sicuramente il protagonista di questa estate azzurra è lui: tutti i tifosi del Napoli non vedono l'ora di vederlo da vicino e in allenamento, e sarà caccia a foto e autografi in Val di Sole.

Intanto c'è anche il mercato, che martedì aprirà ufficialmente i battenti. Dopo De Bruyne e Marianucci il Napoli vuole il terzo acquisto: la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per Noa Lang: si lavora agli ultimi dettagli per l'acquisto dell'esterno olandese del PSV Eindhoven. Il Napoli, però, non perde di vista neanche Ndoye del Bologna, mentre Lucca supera Nunez nel ruolo di vice Lukaku. E a proposito di attaccanti occhio a Osimhen, che da martedì tornerà ufficialmente a essere un giocatore del Napoli, ma in cerca di una nuova squadra.