Nunez costa troppo, il Napoli è pronto a virare su Lucca Il Liverpool chiede 60 milioni per l'attaccante uruguaiano, più facile prendere quello dell'Udinese

Antonio Conte non ha dubbi: il nuovo Napoli punterà ancora su Romelu Lukaku come attaccante di riferimento per la prossima stagione. Ma questa volta il Napoli avrà ben 4 competizioni, tra cui la nuova Champions e la Supercoppa. Serve però un vice all'altezza: dopo tre stagioni e tanta panchina sembra chiuso il ciclo di Giovanni Simeone in azzurro. L'argentino cambierà squadra, per questo il Napoli cerca un altro attaccante centrale in grado di alzare la qualità e rappresentare una valida alternativa anche dal primo minuto. Il ds Manna ha messo nel mirino Dawid Nunez del Liverpool: attaccante uruguaiano voglioso di rilanciarsi e di fare il salto di qualità.

C'è il sì del giocatore, ma i costi sono molto elevati. Al di là dei 5 milioni di ingaggio chiesti dal giocatore, è il prezzo del cartellino a essere salato. Il Liverpool chiede 60 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo alta. Ecco perché il Napoli ha in tasca una soluzione alternativa, comunque gradita a Conte, ma molto più economica. Si tratta di Lorenzo Lucca dell'Udinese, con costi di circa 30 milioni e ancora relativamente giovane. In questo caso la trattativa è più semplice, c'è il sì del giocatore e la disponibilità dell'Udinese: e probabilmente il Napoli sceglierà proprio l'Italiano, per poter risparmiare e investire altri milioni per i successivi acquisti.