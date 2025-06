Lang e Juanlu, operazioni vicine alla chiusura Il Napoli dovrebbe prendere l'attaccante esterno olandese e il terzino spagnolo a breve

Noa Lang e Juanlu Sanchez sono pronti a vestire l’azzurro. Entro questa settimana, infatti, si attende la firma sui contratti. Gli accordi con il PSV Eindhoven e il Siviglia sono stati definiti con successo, garantendo al Napoli l’intesa sia con i club che con i giocatori. L’olandese è entusiasta di iniziare questa nuova avventura, sognando di seguire il percorso tracciato da Dries Mertens. Il trasferimento costerà al Napoli 25 milioni di euro più bonus, mentre Lang percepirà uno stipendio di 2,8 milioni di euro a stagione, legandosi al club partenopeo fino al 2030. Con il suo arrivo, sarà lui il primo sostituto di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra.

L’interesse del Napoli per Noa Lang risaliva già allo scorso gennaio, ma allora non c’erano le condizioni per chiudere l’affare. Ora, con l’apertura ufficiale del mercato, il passaggio alla squadra guidata da Conte verrà formalizzato. L’operazione che porterà Juanlu Sanchez in azzurro avrà un costo complessivo di circa 15 milioni di euro più bonus. Il Siviglia aveva inizialmente richiesto una cifra maggiore, ma la necessità del club spagnolo di fare cassa ha accelerato la trattativa per la cessione del terzino. Juanlu sarà l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, portando ulteriore profondità alla rosa. Conte apprezza molto le sue qualità tecniche e atletiche, sicuro che il suo inserimento in squadra ne favorirà ulteriormente la crescita.