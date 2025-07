Il Napoli saluta tre giocatori in prestito: l'addio è ufficiale Lasciano gli azzurri Billing, Scuffet e Okafor, che tornano nelle rispettive squadre

Mancano poche ore all'inizio ufficiale della nuova stagione, e il Napoli mette a punto il nuovo organico: tante le novità, con l'addio dei prestiti Okafor, Billing e Scuffet - che non saranno riscattati - e il rientro dei giocatori ceduti in prestito un anno fa. Tra questi Lindstrom, Cajuste e un certo Osimhen, che torna al libro paga del Napoli in attesa di essere di nuovo ceduto, si spera a titolo definitivo. De Laurentiis aspetta i 70 milioni della clausola, ma soprattutto di liberarsi del pesante ingaggio da 10 milioni a stagione.

Nei prossimi giorni si deciderà se convocare il nigeriano per il ritiro di Dimaro, come avvenne l'anno passato. E proprio in Trentino spuntano i primi appuntamenti per i tifosi. Domenica 20 luglio l'incontro con 4 giocatori, che risponderanno alle domande dei tifosi. Giovedì 24 luglio toccherà a Conte e il suo staff salutare i tifosi e rispondere alle loro domande, mentre il giorno successivo, venerdì 25 luglio, ci sarà la presentazione della squadra: con tutti i calciatori sul palco nella piazza di Dimaro.