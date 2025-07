La Juventus fa sul serio per Osimhen e cerca un accordo con l'attaccante Difficile strapparlo al Napoli: la clausola in Italia non vale e De Laurentiis pensa all'estero

La Juventus continua a perseguire con determinazione la pista che porta a Victor Osimhen per il ruolo di centravanti, intensificando i contatti con il suo entourage. Durante il fine settimana si sono svolti colloqui preliminari per iniziare a delineare un'intesa contrattuale, anche se il bomber nigeriano non ha ancora dato un'apertura definitiva alla destinazione bianconera. La strategia del club torinese sembra essere chiara: prima raggiungere un accordo con Osimhen e i suoi agenti e, successivamente, aprire la trattativa con il Napoli.

Va notato che l'attaccante, reduce da un periodo in prestito al Galatasaray nell'ultima stagione, possiede una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, valida esclusivamente per i club esteri. Questo implica che, per assicurarsi il giocatore, la Juventus dovrà probabilmente presentare un'offerta superiore a tale cifra per convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo. Secondo quanto riportato da Sky, la dirigenza bianconera sembra determinata a fare tutto il possibile per portare a termine questa operazione.