Noa Lang, finalmente ci siamo: in arrivo accordo finale e firme L'esterno olandese dovrebbe essere il terzo acquisto del mercato estivo, che oggi apre i battenti

Sei mesi dopo, il Napoli ha trovato l’erede di Kvaratskhelia. La scelta per il ruolo di esterno sinistro è ricaduta su Noa Lang, giocatore del PSV. L’affare è ormai in fase di chiusura. L’operazione si aggira sui 25 milioni di euro, più 5 milioni in bonus, e i legali sono già impegnati nella stesura dei contratti. A breve sarà il momento delle visite mediche, della firma e dell’annuncio ufficiale. Lang firmerà un accordo fino al 2030 e prenderà il posto lasciato da Kvaratskhelia. L’olandese, 26 anni, era già nel mirino del Napoli durante il mercato di gennaio, ma il PSV si era opposto alla cessione.

Ora, con il club olandese più disposto a trattare, l’intesa è stata raggiunta senza difficoltà. È confermato che l’operazione per l’esterno del PSV è conclusa e le visite mediche sono previste subito dopo le vacanze. La trattativa è stata definita sulla base di 25 milioni più bonus, con un contratto per Lang fino al 2030. Il giocatore ha dimostrato grande entusiasmo e determinazione a vestire la maglia azzurra fin da gennaio, quando aveva iniziato a sognare il trasferimento, nonostante il rifiuto iniziale del suo club di appartenenza.