L'ex Napoli Insigne si svincola e cerca squadra in Italia Risoluzione contrattuale col Toronto con un anno di anticipo. L'attaccante ha un nuovo agente

Lorenzo Insigne si prepara a fare ritorno in Europa, con la possibilità concreta di rivederlo in Serie A. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il suo contratto con il Toronto è stato recentemente risolto, nonostante fosse in vigore fino a giugno 2026. Gianluca Di Marzio, sul suo profilo X, ha confermato che il giocatore è ora svincolato e libero di trovare un nuovo club senza costi di trasferimento. L’ex capitano del Napoli aveva lasciato l’Italia nel 2022 per iniziare una nuova avventura in Canada.

A 34 anni, la carriera di Insigne potrebbe continuare nel calcio europeo. Toronto non sarà più la sua squadra, e il contratto che lo legava al club canadese è stato interrotto con largo anticipo. Attualmente, Insigne ha piena libertà di sottoscrivere un nuovo accordo e intraprendere un ulteriore capitolo della sua vita calcistica. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il suo nuovo agente è Andrea D’Amico, che si sta già muovendo per trovargli una nuova destinazione. Si attendono ulteriori aggiornamenti a breve.