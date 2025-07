IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dalla cintola in giù Napoli sul mercato in questa fase per sistemare il reparto arretrato

Dopo Noa Lang (peraltro non ancora annunciato), pare sia giunto il tempo anche di Juanlu Sánchez, 21enne spagnolo in forza al Siviglia, esterno destro di difesa (alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo), sostituito di un Pasquale Mazzocchi che pare essere definitivamente in uscita, e anche lui come Rafa Marin - e la cosa non so se depone bene - nel giro della nazionale iberica Under 21. Almeno questo un indizio tattico ce lo darebbe: se il Napoli si muove per un esterno di difesa vuol dire che l'intenzione (almeno iniziale) è quella di giocare con una linea a 4. Dalla cintola in su poi si vedrà.