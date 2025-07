La Supercoppa italiana si giocherà a dicembre: le date ufficiali Il Napoli si fermerà per un turno di campionato: le semifinali il 18 e il 19 dicembre. Finale il 22

La Supercoppa Italiana si disputerà nuovamente in Arabia Saudita, confermata come sede per la competizione dopo le ultime due edizioni. Ad annunciarlo è stato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, al termine dell’assemblea dei club, durante la quale sono state ufficializzate anche le date. Il programma prevede le semifinali Napoli-Milan e Bologna-Inter, fissate per il 18 e 19 dicembre, mentre la finale si giocherà il 22 dicembre. Non è ancora stata decisa la città che ospiterà gli incontri, con Riyad e Gedda come possibili opzioni.

Simonelli ha sottolineato che questa scelta spetta alle autorità saudite, ipotizzando che si possa tornare a Riyad, anche se ha espresso una preferenza personale per Gedda. Il format della Supercoppa prevede la partecipazione delle prime due squadre classificate in Serie A e delle finaliste di Coppa Italia. Quest’ultima è stata vinta dal Bologna che ha sconfitto il Milan 1-0, conquistando il trofeo dopo un’attesa di 51 anni. In Serie A, invece, lo scudetto è stato deciso all’ultima giornata: a vincere è stato il Napoli, che ha chiuso il campionato al primo posto con 82 punti, superando l’Inter di appena un punto e aggiudicandosi così il quarto titolo nella storia del club.

Confermata quindi l’organizzazione in Arabia Saudita, che ha già ospitato cinque delle ultime sette edizioni del torneo. Il contratto con le autorità saudite prevede l’organizzazione di due delle prossime quattro edizioni della Supercoppa italiana. Pur avendo facoltà di rinviare quest’anno, i sauditi hanno deciso di confermare la loro volontà di accogliere anche l’edizione della prossima stagione. Il portale Calcio e Finanza, in riferimento alla scorsa edizione (2024), indicava in 22,5 milioni di euro la cifra destinata ai quattro club.