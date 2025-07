Il Napoli stringe per chiudere tre acquisti in tempo per il ritiro Il ds Manna lavora per Lang, Juanlu e uno tra Lucca e Dawid Nunez

È cominciata ieri ufficialmente la stagione 2025-26, con il Napoli campione d'Italia che è pronto ad annunciare il terzo acquisto del calciomercato, che apre oggi i battenti. Siamo ai dettagli per l'esterno d'attacco Noa Lang del PSV Eindhoven. Per trovare l'accordo col club olandese, il presidente De Laurentiis ha dovuto alzare l'offerta a 30 milioni bonus inclusi. Accordo già in tasca col calciatore, cercato già questo inverno. Per l'olandese un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione. Mancano pochi dettagli e sarebbero prossime le visite mediche e la firma.

Il Napoli insiste anche per il terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. Nel mirino anche Lucca dell'Udinese e Ndoye e Beukema del Bologna: affari ancora da imbastire con le cifre giuste. Mentre sembra più lontano l'attaccante Nunez del Liverpool, l'ex azzurro Insigne si svincola dal Toronto e cerca squadra in Italia: impensabile, però, un suo ritorno in azzurro. E infine la grana Osimhen, che da oggi torna sul libro paga di De Laurentiis e che dovrebbe essere convocato per il ritiro, seppur rimanendo ai margini. Si registra un interesse della Juventus, che sta cercando un accordo col giocatore, ma difficile che il Napoli voglia cedere l'attaccante in Italia.