Napoli, per Lang offerta aumentata: Ndoye rimane una pista aperta Resta in piedi la trattativa con il Bologna per l'esterno d'attacco e il difensore Beukema

Con il mercato che è ufficialmente partito, scattano 15 giorni intensi per il Napoli: l'obiettivo è dare ad Antonio Conte almeno tre rinforzi in tempo per la partenza per il ritiro di Dimaro, prevista il giorno 17. Il fronte più acceso è quello offensivo: si prova a finalizzare rapidamente la trattativa con il Psv Eindhoven per l'esterno offensivo Lang. Il club azzurro è dovuto salire a circa 30 milioni per arrivare al sì definitivo: i segnali sono positivi e dovrebbe mancare poco alle tanto attese visite mediche.

Servirà un po' di tempo per capire chi sarà il vice Lukaku: sia Nunez che Lucca hanno prezzi altissimi, e per questo il ds Manna sta facendo delle valutazioni. E non si perde di vista nemmeno Ndoye del Bologna, con un doppio binario aperto anche per il difensore Beukema. Ma il rebus più intricato resta quello legato a Osimhen: ci sarebbe anche la Juventus interessata al nigeriano. Soluzione poco gradita a De Laurentiis, ma che forse potrebbe aprire uno spiraglio per la cessione dell'attaccante. Infine, la Supercoppa italiana si giocherà a dicembre, in Arabia Saudita: 18 e 19 dicembre e il 22 la finale. Gli azzurri salteranno una giornata di campionato.