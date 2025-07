Il Napoli tenta l'affondo per Beukema Il ds Manna insiste con il Bologna e alza l'offerta: la chiusura potrebbe essere vicina

Il Napoli è ormai vicino a chiudere un altro importante colpo di mercato. Sam Beukema, difensore olandese, si avvicina sempre di più al trasferimento nella squadra campione d'Italia. Dopo settimane di negoziazioni intense e momenti di stallo tra le parti, sembra finalmente arrivare l'intesa tra Napoli e Bologna. Il giocatore, dal canto suo, ha manifestato chiaramente la propria volontà: a 26 anni desidera compiere un importante passo avanti nella sua carriera e vestire la maglia azzurra. La distanza iniziale di circa 10 milioni di euro tra domanda e offerta si è notevolmente ridotta durante gli ultimi incontri.

Il Napoli ha alzato la proposta, avvicinandosi ai 28-29 milioni di euro, mentre il Bologna è disposto a chiudere l’operazione a 30 milioni, anche considerando la ferma decisione del calciatore. Beukema, che ha registrato due stagioni eccellenti con il club emiliano, ha già trovato un accordo per un contratto quinquennale con il Napoli. Dopo l’arrivo di Marianucci, questo rappresenta un altro rinforzo strategico per il reparto arretrato azzurro. Ora l’attenzione si sposta su altre trattative: cresce l’attesa per Lang e Juanlu, con il club partenopeo pronto a finalizzare anche queste operazioni. Rimane, inoltre, da risolvere il nodo legato a Osimhen, dal quale dipenderà il nome del prossimo centravanti, considerato che Simeone è destinato a partire. Nella lista dei possibili sostituti figurano Lucca, Núñez e Kean, recente aggiunta al ventaglio delle opzioni.