De Laurentiis incontra Ramadani per Darwin Nunez Il presidente prova a sbloccare la difficile operazione con il Liverpool: i costi sono alti

Il Napoli si muove con decisione per Darwin Núñez. Il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso in campo personalmente, incontrando l’intermediario dell’operazione, Fali Ramadani, per discutere del centravanti del Liverpool, uno degli obiettivi principali per rinforzare l'attacco degli azzurri. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il meeting tra De Laurentiis e Ramadani si è svolto recentemente, consolidando i contatti che già dalla fase iniziale sono stati seguiti dal direttore sportivo Manna.

Nunez non solo sarebbe disposto a lasciare il Liverpool, ma avrebbe accolto con entusiasmo l'idea di un trasferimento al Napoli. L’operazione si presenta economicamente complessa a causa delle elevate cifre necessarie. L’ingaggio dell’attaccante uruguaiano si aggira sui 5,5 milioni di euro netti a stagione, e il Napoli deve trovare un accordo senza poter beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Inoltre, il Liverpool chiede una cifra di partenza di circa 60 milioni di euro, equivalenti a poco più di 50 milioni di sterline. Nonostante le difficoltà, il club partenopeo vuole tentare di concretizzare questa importante operazione di mercato.