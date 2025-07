Napoli, per l'attacco spunta anche la suggestione Kean L'attaccante della Fiorentina ha una clausola da 52 milioni di euro

Moise Kean potrebbe essere la nuova sorpresa per l'attacco del Napoli. Con Nunez e Lucca che continuano a piacere ma rappresentano opzioni molto costose, il giovane centravanti classe 2000 della Fiorentina potrebbe emergere inaspettatamente come alternativa. Al momento è solo un'idea, ma il calciomercato è noto per la sua imprevedibilità.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli nutre grande interesse per Moise Kean, la cui situazione contrattuale è ben definita. Il talento della nazionale italiana, vera rivelazione dell’ultima stagione, ha una clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro, valida esclusivamente per le prime due settimane di luglio. Un lasso di tempo breve che richiede decisioni rapide e precise.