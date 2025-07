De Laurentiis scende in campo per dare la svolta al mercato del Napoli Il presidente vorrebbe almeno due acquisti in tempo per il raduno del 15 luglio. Si avvicina Beukema

Scende in campo il presidente De Laurentiis per dare una svolta al mercato del Napoli: il numero uno azzurro ha avuto un colloquio diretto con Fali Ramadani, agente dell'attaccante del Liverpool Darwin Nunez. L'obiettivo è convincere gli inglesi ad abbassare le richieste, che risultano essere di 60 milioni per il cartellino. L'alternativa rimane Lucca dell'Udinese, ma il preferito resta l'uruguaiano. Il Napoli spinge anche per Sam Beukema del Bologna: il difensore vuole gli azzurri, e la cifra di 30 milioni di euro offerta dal ds Manna dovrebbe servire a convincere i rossoblu.

Per ora si tratta sulla base dei 28 milioni, ma le parti si sono avvicinate. Il club azzurro sarebbe vicino anche Noa Lang del Psv: anche in questo caso è stato necessario alzare l'offerta a 30 milioni, con la decisiva volonta dell'esterno di giocare nella squadra di Conte. Ma c'è anche la trattativa aperta per Juanlu Sanchez del Siviglia e per Ndoye del Bologna, ma in questo caso bisogna ancora lavorarci. Infine spunta la suggestione Kean per l'attacco, in alternativa a Nunez e Lucca: la punta della Fiorentina piace al Napoli, ma il costo di 52 milioni della clausola frena gli entusiasmi.