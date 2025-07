Il Napoli insiste per Ndoye, Bernardeschi al Bologna può sbloccarlo L'esterno svizzero rimane un obiettivo del club azzurro, comunque slegato dall'affare Beukema

Ndoye rappresenta uno degli obiettivi principali nella lista del Napoli, soprattutto considerando che già in passato Conte lo aveva segnalato come priorità dopo l’addio di Kvaratskhelia. La richiesta di Sartori per il giocatore si attesta su una cifra considerevole: 45 milioni di euro più l’inserimento di Zanoli nella trattativa. C’è però un dettaglio significativo da evidenziare: il dialogo diretto tra Ndoye e il Napoli ha già portato a un’intesa di massima, con poche questioni ancora da definire. Nonostante ciò, la complessità della trattativa coinvolge necessariamente tre attori principali: due club e il giocatore. Il Bologna avrebbe anche chiesto informazioni dettagliate su Zanoli, laterale destro di 24 anni, che ha mostrato segnali di crescita importante durante il prestito al Genoa, risultando convincente nell’ultima stagione.

Nel corso dell’annata, Ndoye, anche lui classe 1999, ha raggiunto un livello di maturità notevole. Con 9 gol all’attivo – 8 in campionato e uno decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Milan – ha attirato l’attenzione del Napoli già dalla scorsa sessione di mercato invernale. Conte apprezza particolarmente le sue qualità atletiche e tecniche, vedendolo come un esterno completo capace di coprire l’intera fascia, con grande contributo anche in fase difensiva. Questa versatilità gli permette di giocare sia a destra che a sinistra del campo, qualità messa in mostra anche con una rete spettacolare di tacco contro il Napoli al Dall’Ara. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per definire il suo approdo in maglia azzurra.